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Происшествия22 сентября 2021 13:32

Следователь, сбежавший со взяткой в три миллиона во время спецоперации на Кубани, сдался с повинной

Правоохранитель скрывался от закона две недели
Евгения СОРОКА
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Правоохранителя замучила совесть, потому он решил во всем сознаться.

Правоохранителя замучила совесть, потому он решил во всем сознаться.

Экс-следователь полиции, сбежавший с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани, спустя две недели явился с повинной. Об этом сообщает в СУ СК по Краснодарскому краю.

Напомним, все случилось 6 сентября. Тогда в Краснодаре проводилась крупная спецоперация, во время которой должны были задержать 32-летнего старшего следователя отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности ГУ МВД по Краснодарскому краю. Ему, по сообщениям силовиков, должны были передать 3 миллиона рублей взятки. Деньги полицейский получил, но в последний момент ему удалось удрать. Его объявили в розыск.Спустя две недели стало известно, что скрывавшегося от закона правоохранителя замучила совесть - он сам явился в Следственный комитет и во всем сознался.

- Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего следователя СЧ ГУ МВД России по краю, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в СУ СК по Краснодарскому краю. - Он подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

Как сообщают в кубанском Следкоме, фигурант проводил доследственную проверку в отношении местного жителя. Он узнал, что мужчина причастен к реализации поддельной табачной продукции и акцизных марок.

- По данным следствия, в июле 2021 года злоумышленник с целью личного обогащения предложил проверяемому лицу передать ему взятку в сумме 3 миллиона рублей, - уточняют в СУ СК по региону. - За это он должен квалифицировать действия по менее тяжкой статье в случае возбуждения уголовного дела.

Что заставило правоохранителя поступиться с принципами и пойти против закона, выясняется.

Что заставило правоохранителя поступиться с принципами и пойти против закона, выясняется.

О данном требовании мужчина сообщил в правоохранительные органы. И в итоге 6 сентября организовали спецоперацию. Получив меченые купюры, следователю полиции удалось сбежать на машине отца.

- Через непродолжительное время подозреваемый самостоятельно явился в органы СКР по краю и сознался в совершенном преступлении, - сказали в СУ СК по краю.

Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.

Что заставило правоохранителя поступиться с принципами и пойти против закона, выясняется. Но сейчас он уже лишился своего места в органах.

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