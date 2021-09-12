Что известно о следователе полиции, который сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани

Предварительно, сотрудник полиции требовал 3 миллиона рублей у бизнесмена за то, чтобы увести его от уголовной ответственности.

Новость о том, следователь полиции сбежал с 3 млн взятки во время спецоперации на Кубани, обсуждают уже в соцсетях уже вторые сутки. Напомним, как сообщала «КП» - Кубань», в Краснодаре в розыск объявили 32-летнего старшего следователя отдела по расследованию тяжких преступлений против собственности ГУ МВД по Краснодарскому краю. Как стало известно, у силовиков на него была информация - правоохранитель вымогал 3 миллиона рублей у бизнесмена за то, чтобы увести его от уголовной ответственности. Для того, чтобы взять сотрудника в погонах, в Краснодаре организовали спецоперацию. Правда, полицейскому в последний момент удалось удрать. «КП» – Кубань» выяснила, что известно о подавшемся в бега следователе.

У руководства появились вопросы к работе

В своей нынешней должности сотрудник работает чуть больше года - получил он ее в августе 2020-го.

- Начальство отдела посчитало, что опыта у него уже достаточно. В ОВД он служит с сентября 2011 года, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах. - На службу, кстати, он попал сразу после окончания университета. За его плечами Волгоградская академия МВД России. Он был в числе первых выпускников вуза.

В учебе, говорят, не блистал, но тем не менее диплом ему вручили. Дорога в органы оказалась открыта.

Как только парень стал полицейским, он усердно трудился. Его заметили в следственном подразделении МВД, куда и перевели. Там он и работал в последнее время.

- Не так давно получил звание майор юстиции, - продолжает источник в правоохранительных органах. - Правда, весной 2021 года, буквально через полгода после назначения на нынешнюю должность к его работе появились претензии. В его деле даже выговор появился.

Где находится не знают даже родители

После того, как следователь полиции сбежал с мечеными купюрами, началась служебная проверка. На работе правоохранитель не появляется - свое руководство в известность, естественно, он не ставил. Ничего не дает знать о себе и родным - в соцсетях тоже »не светится».

Что заставило правоохранителя поступиться с принципами и пойти против закона, выясняется.

- На данный момент обвинений ему пока никаких не предъявили. Но его ждут для беседы и дальнейших разбирательств, - сообщают «КП» - Кубань» в силовых структурах.

Что заставило сотрудника в погонах поступиться с принципами и пойти против закона, сейчас выясняется. По словам коллег, финансовых проблем у него не было. Согласно базе данных приставов, долгов за правоохранителем не числится.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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