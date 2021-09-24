Троллейбус столкнулся с иномаркой на перекрестке Краснодара

Обстоятельства аварии устанавливаются

Троллейбус столкнулся с иномаркой в Краснодаре. ДТП случилось на перекрестке улиц Мира и Красноармейской.

По словам очевидцев, во время столкновения никто не пострадал. На участке дороги временно затруднено движение.

Обстоятельства ДТП устанавливаются. На месте работают сотрудники автоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что обвиняемый водитель в ДТП с тремя погибшими в Краснодаре заключен под стражу. Суд вынес решение ограничить свободу мужчины на 2 месяца.