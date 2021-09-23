Участника ДТП с тремя погибшими в Краснодаре заключили под стражу

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В Краснодаре суд назначил заключить под стражу обвиняемого в ДТП с тремя погибшими. Ранее мужчина не признал свою вину. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба краевого суда.

Так, накануне по улице Уральской произошла авария. Водитель Volkswagen POLO, выезжая на перекресток, не уступил дорогу авто KIA Rio и Лада Приора. В результате KIA Rio столкнулась с машиной «Почты России». От удара 3 пассажирки иномарки скончались на месте, а водителя и еще одного пассажира с травмами госпитализировали.

Позже в отношении виновного было возбуждено уголовное дело. Однако водитель вину не признал. Судом решено ограничить свободу мужчины на время расследования.

- Обвиняемый в причине ДТП ранее уже привлекался к уголовной ответственности. Решено заключить гражданина под стражу, который в ином случае может скрыться от органов, - прокомментировали в пресс-службе краевого суда.

Обвиняемый водитель заключен под стражу на 2 месяца до 22 ноября текущего года.