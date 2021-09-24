В могиле таинственного Еремы в Сочи оказалась похоронена собака

Видно, что хозяева любили Ерему и горевали после его смерти. Фото: ngs.life

Всю неделю общественность Сочи волновал вопрос - кто же похоронен в могиле, которую обнаружили волонтеры во время городского субботника. 24 сентября тайну раскрыли, сообщил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах. Полицейские раскопали захоронение и обнаружили там останки достаточно крупной собаки.

По фотографии видно, что могила была ухожена, в изголовье стоял могильный камень с датой погребения и надписью «Ерема». Теперь уже понятно, что это кличка собаки. Судя по всему, пес был домашним любимцем, хозяин горевал после смерти животного.

Однако это не снимает ответственности с владельцев Еремы. Умершие домашние кошки и собаки становятся биологическими отходами и подлежат обязательной утилизации. Нарушение карается административным штрафом, то есть ни домашнюю Мурку, ни Шарика по закону нельзя выкинуть или похоронить в коробке из-под бытовой техники. Следует обратиться в ветеринарные клиники, оказывающие услуги по погребению домашних животных, либо же в крематорий. В Сочи действует несколько предприятий, специализирующихся на кремации домашних животных.