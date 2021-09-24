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Общество24 сентября 2021 23:45

Жителей Сочи пугают дикие медведи

Косолапые повадились наведываться в жилые микрорайоны
Евгения ХАЛИКОВА
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Бегущего по трассе медвежонка заметили в Красной Поляне. Фото: кадр из видео

Бегущего по трассе медвежонка заметили в Красной Поляне. Фото: кадр из видео

В Адлерском районе на улице Белых акаций вечером 24 сентября примерно в 22.00 местные жители сняли на видео медведя, который прогуливался между припаркованных автомобилей. Косолапый во дворе явно чувствовал себя как дома и уверенно направился к мусорным бакам, где стал искать чем поживиться.

- Это уже второй день он к нам приходит, причем в одно и то же время, он живет где-то рядом. Не знаем, что делать и к кому обратиться за помощью. Очень страшно, - рассказывают жильцы дома.

Это уже не первый визит медведей к людям. Несколькими часами ранее бегущего медвежонка заметили на трассе в Эсто-Садке. Малыш оказался в ловушке из-за дорожного ограждения и не сразу смог перелезть через отбойники.

Сотрудники сочинского национального парка регулярно проводят шумовые атаки, которые отпугивают диких зверей от жилых домов и дорог. Но эффект длится недолго, и медведи все равно совершают набеги на владения человека.

Жителей Адлерского района пугают косолапые. Видео: @sochitypical