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Происшествия25 сентября 2021 16:21

В Сочи восстановили движение по трассе, прерванное камнепадом

Огромные валуны парализовали движение на несколько часов
Евгения ХАЛИКОВА
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Несколько часов потребовалось дорожникам, чтобы освободить трассу. Фото: Упрдор «Черноморье»

Несколько часов потребовалось дорожникам, чтобы освободить трассу. Фото: Упрдор «Черноморье»

Завершены работы по ликвидации последствий камнепада в Сочи. Огромные валуны, вызванные подвижками переувлажненного грунта, скатились на трассу Джубга-Сочи 25 сентября примерно в 13.30.

- Чтобы освободить дорогу, на помощь вызвали самосвал и дробильную технику, которая раскалывали горные обломки, - рассказали в Упрдор «Черноморье»

На то, чтобы полностью расчистить трассу, дорожникам потребовалось несколько часов . Сейчас движение машин восстановлено в полном объеме.

Камнепад в Сочи