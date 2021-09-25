В Сочи восстановили движение по трассе, прерванное камнепадом

Несколько часов потребовалось дорожникам, чтобы освободить трассу. Фото: Упрдор «Черноморье»

Завершены работы по ликвидации последствий камнепада в Сочи. Огромные валуны, вызванные подвижками переувлажненного грунта, скатились на трассу Джубга-Сочи 25 сентября примерно в 13.30.

- Чтобы освободить дорогу, на помощь вызвали самосвал и дробильную технику, которая раскалывали горные обломки, - рассказали в Упрдор «Черноморье»

На то, чтобы полностью расчистить трассу, дорожникам потребовалось несколько часов . Сейчас движение машин восстановлено в полном объеме.