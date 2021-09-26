Футболисты «Краснодара» посвятили победу над «Сочи» в чемпионате России Сергею Галицкому

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Футбольный клуб «Краснодар» в матче девятого тура чемпионата России переиграл «Сочи». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе «быков» забитыми мячами отметились Эдуард Сперцян, Реми Кабелла и Гжегож Крыховяк.

За игрой своей команды наблюдал президент клуба Сергей Галицкий. На неделе бизнесмен впервые рассказал о своей болезни. Из-за нее он может посещать все игры «Краснодара».

- Я думаю, интервью Сергея Галицкого смотрели все игроки и персонал нашего клуба. Наверняка, ребята хотели порадовать Сергея Николаевича. Поэтому победа над «Сочи» посвящена ему. Она для него как свежий воздух. Учитывая, что он переживает непростое время, ему нужна была эта победа, – сказал журналистам Александр Ермакович.

Из-за дисквалификации игру пропускал главный тренер ФК «Краснодар» Виктор Ганчаренко. На скамейке его заменял Александр Ермакович.

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