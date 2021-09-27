Восемь семей казанских школьников прошли реабилитацию в Сочи

Фото: сайт администрации Сочи

С июля по сентябрь 8 семей из Казани прошли реабилитацию в здравницах Сочи по приглашению мэра курорта Алексея Копайгородского. Муниципалитет взял на себя все финансовые расходы, обеспечив казанцам перелет, проживание с питанием в санаториях, а также курс реабилитации.

Также, как сообщили «КП» - Кубань», гостям подготовили насыщенную культурную программу.

- Мы помним трагедию, которая произошла 11 мая в казанской гимназии №175. 9 человек стали жертвами взрыва, многие – пострадали. Чтобы хоть как-то помочь семьям пережить горе от потери родных людей, мы предложили восстановить эмоциональное здоровье в наших здравницах. И рады, что нашим предложением воспользовались, - подчеркнул Алексей Копайгородский.

Гости из Казани отметили радушный прием и подчеркнули, что чувствовали себя как дома.

- Смена обстановки очень важна. Мы всем остались довольны: и морем, и солнцем, и персоналом отеля. Такой отдых у нас был впервые, - отметила жительница Казани Фатима Вараева, привезшая на реабилитацию в Сочи своего ребенка.