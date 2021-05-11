Стихийный мемориал в память о погибших в Казани появился в центре Сочи у скульптуры первой учительницы

Фото: sochi.ru.

Жители Сочи и туристы приносят цветы и детские игрушки к скульптуре первой учительницы в память о погибших в Казани. Акция проходит в центре курорта на площади Флага, недалеко от городской мэрии.

Фото: sochi.ru.

Глава города Сочи и жители курорта выражают слова поддержки и соболезнуют Республике Татарстан.

Сегодня утром в Казани неизвестные открыли стрельбу в гимназии №175, есть погибшие, среди них дети. Пострадавшие доставлены в больницы столицы республики, за их жизни борются врачи.

Фото: sochi.ru.

Глава Сочи Алексей Копайгородский направил президенту Татарстана Рустаму Минниханову телеграмму с соболезнованиями.

- Прошу передать от сочинцев слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим, - говорится в сообщении. - Сегодня весь Сочи скорбит вместе с жителями Татарстана. Жители курорта с болью и сопереживанием восприняли известие об этой страшной трагедии.

Фото: sochi.ru.

Мэр пригласил на реабилитацию в Сочи семьи всех учеников и педагогов школы, подвергнувшихся страшной и бесчеловечной атаке, в любое удобное для них время.

Сегодня днём в Сочи возле памятника первой учительнице появился стихийный мемориал. Инициаторами стали активисты Молодежного Совета, они первыми возложили цветы, принесли игрушки и написали слова поддержки жителям Татарстана у памятника сочинскому учителю.

Фото: sochi.ru.

- Сегодня мы здесь, потому что соболезнуем жителям Татарстана. Невозможно остаться равнодушными к той страшной трагедии, что произошла в казанской школе. Погибли наши ровесники, ни в чем неповинные дети, просто пришедшие утром в школу. Мы чтим их память, соболезнуем всем родным и близким. И пусть подобное больше никогда не повторится, - сказала член Молодежного Совета при главе города Сочи Индира Максимова.

К акции памяти и скорби присоединяются сочинцы и туристы, многие подходят к стихийному мемориалу семьями. Сочинцы глубоко скорбят вместе с жителями республики Татарстан, соболезнуют семьям погибших и желают скорейшего выздоровления пострадавшим.

Фото: sochi.ru.

Памятник первой учительнице установлен в сквере напротив администрации Сочи в 2008 году. Это скульптурная группа представляет собой бронзовые фигуры хрупкой женщины-педагога и трех детей-школьников.

Напомним, что Сочи готов оказать любую помощь в восстановлении здоровья всех, кто пострадал в трагедии, которая произошла в Казани 11 мая в лицее №175.

Мэр отметил, что Сочи готов в любое время принять всех учеников и педагогов школы, которые пострадали от этой бесчеловечной атаки.

Ранее "КП" - Кубань" писала, что любую помощь пострадавшим в трагедии в Казани предложил также и мэр Краснодара Евгений Первышов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования родным и близким погибших.