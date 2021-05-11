В Сочи готовы принять на реабилитацию пострадавших в жестоком расстреле в школе в Казани

Сочи готов в любое время принять всех учеников и педагогов школы №175 города Казани, которые пострадали от бесчеловечной атаки вооруженного террориста Фото: Константин БРЕДНИКОВ

Сочи готов оказать любую помощь в реабилитации и восстановлении всех, кто пострадал в трагедии, которая произошла в Казани 11 мая в лицее №175.

Такие слова прозвучали в послании Президенту Татарстана Рустаму Минниханову от мэра Сочи Алексея Копайгородского.

Мэр отметил, что Сочи готов в любое время принять всех учеников и педагогов школы, которые пострадали от этой бесчеловечной атаки.

Ранее "КП" - Кубань" писала, что любую помощь пострадавшим в трагедии в Казани предложил также и мэр Краснодара Евгений Первышов.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил свои соболезнования родным и близким погибших.