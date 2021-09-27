Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье27 сентября 2021 17:58

Детей с COVID-19 стали чаще госпитализировать на Кубани

Главный детский инфекционист Кубани рассказала о ситуации с заболеваниями малышей
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Главврач специализированной клинической детской инфекционной больницы Краснодара Нафисет Тхакушинова Фото: admkrai.krasnodar.ru

Главврач специализированной клинической детской инфекционной больницы Краснодара Нафисет Тхакушинова Фото: admkrai.krasnodar.ru

Детей с заболеванием COVID-19 стали чаще госпитализировать на Кубани. Обстановка обострилась из-за распространения новых штаммов. О ситуации с распространением коронавируса среди малышей накануне рассказала главный детский инфекционист края Нафисет Тхакушинова.

Так, подчеркивается, что вакцинация взрослых помогает защитить детей от заболевания. Для несовершеннолетних прививка не предусмотрена, но взрослое поколение, получившее укол, помогает снизить риски заражения. Все чаще госпитализируют детей, подхвативших инфекцию в семьях.

Заболеваемость среди несовершеннолетних возросла и из-за возникновения новых штаммов. В больницах лечат 149 ребят, 8 из которых находятся в тяжелом состоянии. Заражения фиксируют у детей с заболеваниями – онкологией, ДЦП, нарушениями нервной системы. А у переболевших ребят обнаруживают последствия инфекции –поражение жизненно важных органов, требующих реабилитации.

Ранее « Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Краснодаре от COVID-19 привились более 431 тысячи жителей. В краевой столице продолжают работу 60 прививочных пунктов.