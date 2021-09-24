Более 431 тысячи краснодарцев вакцинировались от COVID-19

Фото из архива КП

В мире продолжается борьба с коронавирусной инфекцией. Наращивают темпы вакцинации для формирования массового иммунитета. В Краснодаре от COVID-19 привились 431 688 человек. Об этом накануне сообщила начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

В краевой столице продолжают работу 60 пунктов вакцинации, 3 из которых принимают жителей круглосуточно. Они расположены в поликлиниках №7, 15 и 25. Помимо центров в медучреждениях, в городе работают и мобильные пункты, одни из которых расположены в торговых центрах «Красная площадь» и «СБС-Мегамолл». Два пункта оборудованы в краснодарских университетах - КубГУ и КубГАУ.

Напомним, что режим повышенной готовности на Кубани продлен до 1 октября текущего года. А необходимую информацию о вакцинации можно получить на региональном портале «Вакциназдесь.рф»

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Геленджике и Усть-Лабинском районе на удаленку перевели по одной школе. Здесь зафиксирован всплеск заболеваемости.