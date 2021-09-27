В Краснодаре дважды за день горела одна и та же мусорка

Оба раз от огня пострадали припаркованные рядом автомобили. Фото: стоп-кадр из видео.

В Краснодаре 27 сентября дважды за вечер загорелась одна и та же мусорка на улице 40-летия Победы. В первый раз огонь вспыхнул примерно в 16:20. Второй раз уже ориентировочно в 22:20. Оба раза очевидцы слышали странные хлопки, после которых огонь вспыхивал с новой силой. Рядом с мусорными баками находится автомобильная парковка, где оставляют свои машины жильцы соседних домов. В обоих пожарах пострадали легковушки.

- У нас второй раз горела мусорка. В первый раз днем были два странных громких хлопка и сразу пожарище. Приехали пожарные, полиция, все потушили. Это еще днем. А потом все уехали и через какое-то время снова хлопок и снова все горит. Сосед успел отогнать машину, а нашу опалило, - рассказали «КП»-Кубань» пострадавшие.

Сейчас правоохранительные органы и эксперты восстанавливают цепочку событий, чтобы выяснить, что могло спровоцировать серийное возгорание мусорных баков.