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Общество29 сентября 2021 14:19

На Кубани застройщиков многоквартирных домов обяжут прописывать в планах соцобъекты

Без комплексного подхода к строительству не будут выданы соглашения на возведение
Светлана ОВДЕЙ
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

В Краснодарском крае изменят требования к возведению многоквартирных домов. Застройщиков жилья обяжут вносить в планы строительство социальных объектов – школ, детсадов, спортплощадок, парковок, медучреждений. Накануне депутаты ЗСК приняли изменения в Градостроительном кодексе края о комплексной жилой застройке.

Теперь в плане необходимо прописывать размещение соцобъектов, срок возведение и финансирование. Разрешение на строительство дадут только после подтверждения документацией.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что 3 миллиона квадратных метров жилья введено в Краснодарском крае на начало осени. До конца текущего года планируют достичь показателя в 5 миллионов.