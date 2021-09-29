На Кубани застройщиков многоквартирных домов обяжут прописывать в планах соцобъекты

Фото из архива КП

В Краснодарском крае изменят требования к возведению многоквартирных домов. Застройщиков жилья обяжут вносить в планы строительство социальных объектов – школ, детсадов, спортплощадок, парковок, медучреждений. Накануне депутаты ЗСК приняли изменения в Градостроительном кодексе края о комплексной жилой застройке.

Теперь в плане необходимо прописывать размещение соцобъектов, срок возведение и финансирование. Разрешение на строительство дадут только после подтверждения документацией.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что 3 миллиона квадратных метров жилья введено в Краснодарском крае на начало осени. До конца текущего года планируют достичь показателя в 5 миллионов.