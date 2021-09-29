На Кубани до 2025 года планируют открыть еще 31 ФАПов и 45 ВОПов

Фото: пресс-служба администрации края

Краевой департамент строительства назначен ответственным за качество строительства фельдшерско-акушерских пунктов и кабинетов врача общей практики. Закон о мониторинге ведомством возведения пунктов приняли накануне на 60-й сессии ЗСК.

В 2021 году в Краснодарском крае откроют 7 ФАПов и 20 ВОПов. А к 2022 году планируется возвести еще 31 фельдшерско-акушерский пункт и 45 кабинетов врача общей практики.

- Масштабы регионального строительства социальных учреждений снижаться не будут. В крае запускается программа по возведению поликлиник и проектирование 19 объектов, - отметил губернатор края Вениамин Кондратьев.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что застройщиков многоквартирных домов в крае обяжут прописывать в планах соцобъекты. Без комплексного подхода к строительству не будут выданы соглашения на возведение.