Глава Крымского района предупреждает об урагане

Спасатели просят быть осторожными на улице во время стихии.

Жителей Крымского района предупредили об усилении ветра. Об этом в своем в своем Telegram-канале написал глава муниципалитета Сергей Лесь.

Дело в том, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды. Произойдет это в ближайшие пару часов. Как говорят метеорологи, 30 сентября и 1 октября на территории Крымского района прогнозируется ЧС из-за урагана. Порывы ветра могут достигать до 20 метров в секунду.

- Находясь на улице, лучше обходить шаткие строения и слабо укрепленные конструкции, - рекомендует жителям глава района Сергей Лесь. - Не стоит парковать машины под рекламными щитами и деревьями.

Кроме того, людям напоминают о том, что опасно при сильном ветре стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам - они находятся под высоким напряжением.

Напомним, норд-ост прогнозируют и в Новороссийске. По прогнозам синоптиков, усиление ветра ожидается 30 сентября и 1 октября.