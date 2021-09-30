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Общество30 сентября 2021 10:55

Учащиеся Ушаковки продолжают одерживать новые громкие победы

На этот раз в стенах Государственного морского университета имени адмирала Федора Ушакова чествовали Валерия Ендовицкого, завоевавшего бронзовую медаль на чемпионате России по дзюдо
Источник:kp.ru
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Парень, весом 110 кг, выступал против опытных, сильных дзюдоистов до 170 кг!

Парень, весом 110 кг, выступал против опытных, сильных дзюдоистов до 170 кг!

Этим видом спорта четверокурсник занимается давно и серьезно, в числе его достижений - золото с IV Международного турнира по дзюдо им. Дзигоро Кано (турнир проходил во Владивостоке под патронатом Президента России и премьер-министра Японии), а также второе место на Первых Играх стран СНГ (Казань) и участие в ряде юниорских соревнований.

Прошедший чемпионат стал для спортсмена первым «взрослым» и очень непростым испытанием. Парень, весом 110 кг, выступал против опытных, сильных дзюдоистов до 170 кг!

- В поединке с таким спортсменом первые ощущения, будто ты пытаешься сдвинуть гору. Но это не значит, что его нельзя победить. Здесь главное - тактика и настрой. Этот чемпионат стал для меня серьезным испытанием не только потому, что уровень спортсменов был очень высок, а именно в плане эмоционального настроя, - сказал Валерий Ендовицкий. - Главное, держаться хладнокровно, просто делать свою работу, делать то, что умею, чему научил тренер - вот так я себя настраивал.

Впереди – мечты об олимпийском золоте и стремление отлично окончить университет по одной из самых сложных специальностей «Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования». Судя по успехам в учебе, для Валерия и тут нет преград!