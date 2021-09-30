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Общество30 сентября 2021 11:47

Первый этап проекта «Грузовой каркас» в Краснодаре введут до 31 декабря

Улицы для большегрузов перекроют в центральной части
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: krd.ru

Фото: krd.ru

В Краснодаре реализуют первый этап проекта «Грузовой каркас» до конца года. Движение для большегрузов сначала ограничат в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- На первом этапе грузовому транспорту запретят ездить в центральной части Краснодара. Движение для большегрузов перекроют в границах улиц Кубанская Набережная — Тургенева — Северная — Володарского — Базовская — Суворова — Индустриальная, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Специалисты просят водителей грузовиков заранее искать альтернативные пути. Специалисты предлагают объезжать участок через улицы Калинина — Чкалова — Карасунскую — Леваневского — Кузнечную, Буденного — Ломоносова, Промышленную — Базовскую — Суворова — Индустриальную.

Напомним, что ограничения в Краснодаре принято ввести из-за большого количества грузового транспорта, которые разрушают дороги и портят экологию города.

Реализовать проект «Грузовой каркас» планируется в течение 1,5–2 лет в пять этапов.