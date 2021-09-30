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Общество30 сентября 2021 12:53

Более 7 миллионов рублей зарплаты не выплачивала сотрудникам краснодарская фирма

Деньги не получили 55 сотрудников предприятия
Светлана ОВДЕЙ
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Фото: Ксения Тимофеева

Фото: Ксения Тимофеева

В Краснодаре более 7 миллионов рублей составила задолженность предприятия по зарплате. Деньги не получили 55 сотрудников строительной компании.

- По факту невыплаты заработной платы работникам проведена проверка. В отношении директора предприятия возбуждено административное дело - нарушение трудового законодательства, - сообщили в краевой прокуратуре.

Подчеркивается, что долг по зарплате сотрудников предприятия погашен.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске директор предприятия не выплачивал зарплату сотрудникам. Задолженность составила более полумиллиона рублей.