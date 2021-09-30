Движение на участке улицы им. Гоголя в Краснодаре ограничат 1 октября

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В Краснодаре 1 октября ограничат движение по улице Гоголя. В частности, нельзя будет проехать на участке от Красноармейской до Красной и от Красной до Рашпилевской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ограничение движения связано с мероприятием ко Дню учителя. Автомобилисты не смогут проехать с 6 утра до окончания дня. А для участников мероприятия оборудуют стоянку на участке от улицы Красноармейской до улицы Красной.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре частично ограничат движение на участке от улицы Коммунаров до Красноармейской. Здесь с 28 по 30 сентября заменят аварийный участок теплотрассы.