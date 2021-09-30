В Краснодаре упала девочка из окна многоэтажки

Фото: Олег Золото

В Краснодаре накануне из окна многоквартирного дома по улице Сормовской выпала девочка. Она скончалась на месте. По словам очевидцев, на вид погибшей 13-14 лет. Настоящий возраст подростка пока не называется.

- По факту произошедшего проводится доследственная проверка. Обстоятельства случившегося выясняются, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Сочи воздушный шар приземлился в море. В результате падения пострадавших нет, СК проводит проверку.