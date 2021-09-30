В Сочи воздушный шар с людьми упал в море

В Сочи воздушный шар с людьми упал в море. ЧП случилось в акватории Черного моря, напротив поселка Головинка Лазаревского района.

- В 08:27 утра в парке «Солох-Аул» сорвался воздушный шар с фиксирующего троса, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю. - Шар приводнился напротив устья реки Шахе, в море, в 100 метрах от берега.

Помогать вытащить шар на берег кинулись рыбаки, они начали буксировать его на баркасе.

- В корзине шара находились 3 человека, пострадавших нет. Они эвакуированы на рыбацкий катер и следуют на рыболовецкую базу в поселок Головинка, - сообщили в МЧС. - Пассажиры больше испытали шок и эмоциональное потрясение. Помощь наших спасателей не потребовалась. Они просто сопроводили рыбаков до базы. Пострадавших передали медикам.

В самом парке пока не комментируют ситуацию, они попросили время, чтобы во всем разобраться. Экскурсия на воздушном шаре была рассчитана на 10 минут. За 1500 рублей с человека желающих поднимают на высоту до 50 метров.

30 сентября в Сочи дул ветер, но шар все равно подняли в воздух. Трос оторвался, и аэростат полетел в сторону моря, где и приземлился.

КСТАТИ

В июне 2020 года в акватории Черного моря на траверзе поселка Головинка, что в Сочи, тоже терпел бедствие воздушный шар. Аэростат упал в море примерно в трех километрах от берега. О том, что он падает, сообщили спасателям очевидцы. Тогда на борту находился один человек, горючее закончилось и сильный ветер уносил воздушное судно в направлении поселка Лазаревское (продолжение)