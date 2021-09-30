Двоим жителям Армавира вынесли приговор за убийство и порчу имущества

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На Кубани двоим армавирцам вынесли приговор за убийство и порчу имущества. Суд вновь рассмотрел ранее обжалованное уголовное дело, сообщает пресс-служба органа.

Так, в сентябре 2016 года двое мужчин по фамилиям Притула и Малеев решили убить знакомого и украсть у него золотые украшения. Для совершения плана подсудимые встретились с мужчиной, после чего ударили его металлической и деревянной палками и ножом. Позже они сняли с потерявшего сознание знакомого украшения на сумму более 250 тысяч рублей. Тело мужчины убийцы закрыли в багажнике его машины и вывезли в тихое место, где подожгли авто. Сами подсудимые скрылись с места преступления.

В ноябре 2019 года суд вынес приговор обвиняемым в убийстве, угоне, поджоге и порче имущества. Однако он был обжалован и отменен. В мае предыдущего года уголовное дело вновь отправили в суд для рассмотрения.

Сами мужчины вину не признают. Но вина подсудимых доказана.

- В результате рассмотрения уголовного дела суд назначил наказание гражданину Притуле в виде лишения свободы сроком на 17 лет в исправительной колонии с ограничением свободы на 2 года, Малееву – лишение свободы на 16 лет в исправительной колонии с ограничением свободы на 2 года. Приговор в законную силу не вступил, - прокомментировали в пресс-службе краевого суда.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что мужчине, бросившему гранату в дом с тремя детьми в Армавире, дали 9 лет тюрьмы. Его признали виновным.