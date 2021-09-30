Две заправки на метане построят в 2022 году в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации региона

В Краснодаре в 2022 году построят еще две заправки на метане. Станции расположат по улице им. Евдокии Сокол и в переулке Бородинском.

В краевой столице уже оборудованы несколько таких колонок, сообщает пресс-служба администрации региона. В частности, автомобили могут заправиться по улице Восточно-Кругликовской и на Ростовском шоссе. Для разгрузки заправок принято решение оборудовать в городе еще две.

Преимущество топлива на метане по сравнению с бензином – низкая цена, экологичность и продление работы автомобиля. К 2024 году в Краснодаре планируют оборудовать 18 заправочных станций.

В Краснодарском крае работает 22 заправки на природном газе. В 2021 году на Кубани откроют 4 станции, в прошлом году одна появилась в Новороссийске.

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