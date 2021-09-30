Модельную библиотеку открыли в Ейске

Фото: пресс-служба администрации региона

В Ейске накануне открыли модельную библиотеку. Новое учреждение расположено в Центральной городской библиотеке им. Евгения Котенко. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

В частности, здесь установили прибор для самостоятельной выдачи и сдачи книг, новую мебель и мультимедийное оборудование. Получить книги в библиотеке можно с помощью электронного билета – это ускорит процесс работы. Кроме того, в учреждении появились новые издания в двух форматах – печатном и электронном.

Библиотека оборудована специальным центром со звукоизоляцией. Здесь можно без лишних шумов прослушать аудиокнигу или видеоролик. Для малышей в учреждении создали зоны, в которых можно рисовать, играть в настольные игры.

Кстати, на Кубани подобная модельная библиотека – уже пятая по счету. Накануне учреждение открылась в Крыловском районе. Еще модельные библиотеки оборудованы в Лабинске, Новороссийске и Крымске.