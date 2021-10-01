Выделенная полоса заработала в Краснодаре на улице Северной

Фото: krd.ru

С 1 октября на участке улицы Северной заработала новая выделенная полоса. Разметку для полосы «А» нанесли от Красной до Седина в обоих направлениях. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- Выделенную полосу на Северной организовали в ночь на 1 октября. В утренний час пик серьёзных пробок на этом участке не зафиксировано. Потоки передвигаются в обычном режиме, - сказали в мэрии.

Фото: krd.ru

По крайней правой полосе теперь могут двигаться только автобусы, троллейбусы и такси. Это позволит стабилизировать интервал движения общественного транспорта в течение всей рабочей смены.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что этот участок считается одним из самых загруженных, по нему курсируют 16 маршрутов общественного транспорта, при этом три из них троллейбусные. Планируется, что нововведение позволит сократить время в пути в часы пик с 20 до 15 минут для 293 единиц транспорта.