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Происшествия1 октября 2021 10:56

В Новороссийске на трассе ветром сдуло «газель»

Чтобы поставить машину на колеса, потребовалась помощь эвакуатора
Евгения СОРОКА
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Фото: кадр из видео.

Фото: кадр из видео.

В Новороссийске продолжает бушевать норд-ост. Порывы ветра очень сильные. Чего говорить, мало того, что людям с трудом удается удержаться на ногах, на дороге ураган сдул «газель».

Как удалось узнать «КП» - Кубань», все случилось на трассе Геленджик – Новороссийск. Там резкий порыв ветра перевернул на бок машину. К счастью, водитель не пострадал. Однако, чтобы поставить машину на колеса, потребовалась помощь эвакуатора.

- Чтобы стабилизировать машину при резких боковых порывах ветра, надо немного прижать педаль тормоза и сбросить скорость до 60-70 км/ч, - советуют автомобилисты. - Это замедление помогает вернуть автомобиль на прежнюю траекторию.

Напомним, ураган в городе будет бушевать до конца суток 1 октября. Ранее сообщалось, что из-за ветра закрыли движение для грузовиков на трассе между Геленджиком и Новороссийском.

В Новороссийске на трассе ветром сдуло Газель
Видео: t.me/Geldps