Стрельбу из пистолета открыл 19-летний студент на горнолыжном курорте в Сочи

Проводится проверка

19-летний приезжий из Свердловской области стрелял из травматического пистолета на набережной поселка Красная Поляна. Разбираться с ним пришлось полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе УВД по городу Сочи.

- Молодой человек несколько раз выстрелил в воздух из охолощенного пистолета в поселке Красная Поляна, после этого он скрылся на машине в неизвестном направлении, - сообщили в ведомстве.

Нарушителя быстро задержали. Оружие и патроны правоохранители изъяли и отправили на экспертизу. В отношении парня возбудили административное дело за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Ему грозит штраф.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что дерзкий водитель на Gelandewagen устроил стрельбу из машины в Сочи 28 сентября. По некоторым данным, мужчина стал палить по обидчику после конфликта на дороге. Мужчину задержали, он был пьян.