100 миллионов долга: В Краснодаре злостным неплательщикам за газ грозит отключение

Фото предоставлено пресс-службой Газпром МРГ Краснодар.

Жители Краснодара в сентябре возглавили краевой черный список абонентов с просроченной задолженностью за потребленный газ – 108 млн рублей. Это превышает долги абонентов Динского, Славянского, Темрюкского, Тихорецкого районов, городов Анапа и Новороссийск вместе взятых. Имея численность абонентов 15% от общекраевой, жители столицы Кубани сумели накопить более 20% просроченных долгов за газ. Сегодня в списках на отключение хронических должников значится более 42 тысяч краснодарцев.

В связи со сложившейся ситуацией компания «Газпром межрегионгаз Краснодар» вынуждена усилить борьбу с должниками. Несмотря на приближающиеся холода, все неплательщики, имеющие задолженность свыше 1000 рублей, до 1 декабря 2021 года будут технически отключены от газовой сети в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 N 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан», с последующим направлением в суд материалов для взыскания задолженности и расторжением договора газоснабжения в судебном порядке. Всем должникам не позднее чем за 20 календарных дней до даты прекращения газоснабжения будут направлены уведомления.

Такие жесткие меры будут применены не только к физическим лицам, но и к ТСЖ, ЖСК, управляющим компаниям-должникам, занимающимся управлением и обслуживанием многоквартирных домов.

ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» призывает всех потребителей газа не доводить ситуацию до радикальных мер и погасить задолженность за газ в самое ближайшее время.

НА ЗАМЕТКУ

Для удобства абонентов в компании «Газпром межрегионгаз Краснодар» функционируют дистанционные сервисы. Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Краснодар» (ссылка https://мойгаз.смородина.онлайн/login). Абоненты также могут оплачивать газ дистанционно с помощью платежных интернет-сервисов: СБЕРБАНК ОНЛАЙН, QIWI КОШЕЛЕК, PLAT.RU, ЯНДЕКС.ДЕНЬГИ, RAPIDA ONLINE, MOBI ДЕНЬГИ и СИСТЕМА АЗ, в офисах «Почты России», и банкоматах банков АО «АБ «РОССИЯ»»; ПАО «Сбербанк» и других.