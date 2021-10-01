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Совет по особо охраняемым территориям сформировали на Кубани. В функциях комитета из 12 человек – следить за образованием и работой зеленых зон, сообщают в администрации региона.

В состав совета вошли специалисты научных и общественных союзов по изучению зеленых территорий, представители власти. Подчеркивается, что решения комитета будут рассматриваться в качестве рекомендаций.

- В функциях совета – улучшение законодательства, развитие сетей особо охраняемых территорий, предложения по изменению их развития и размещения, – прокомментировал вице-губернатор региона Сергей Болдин.

Напомним, в Краснодарском крае создано 392 особо охраняемых природных территории, 347 и которых имеют региональный статус, 7 – федеральный, 38 – местный. Накануне в Горячем Ключе создали лесопарковый зеленый пояс. Площадь охраняемой природной зоны составляет 76 гектаров.