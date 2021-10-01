В Краснодаре экстренно сел самолет Москва-Анталья

Фото: кадр из видео пресс-службы МВД

В Краснодаре экстренно совершил посадку самолет Москва-Анталья. Причиной незапланированного приземления стало поведение дебошира. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Так, 42-летний житель Подмосковья вел себя на борту неподобающе. Мужчина ходил по салону, громко матерился, от него неприятно пахло алкоголем. Экипаж принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Краснодара.

- Дебошир доставлен в отделение полиции. На имя гражданина составлен административный протокол. Кроме того, мужчине назначен арест сроком на 7 суток. Отбывать наказание он будет в спецприемнике в Тимашевске, - прокомментировали в пресс-службе МВД.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что самолет, летевший из Краснодара в Грецию, был вынужден вернуться в аэропорт. На борту рейса Краснодар-Афины находились 2 дебошира, которых вернули в город и назначили арест сроком на 5 суток.