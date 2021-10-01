Первое заседание по отбору кандидатур на должность мэра прошло в Краснодаре

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В Краснодаре прошло первое заседание комиссии по отбору кандидатур на должность мэра. Проведение конкурса назначено на 15 ноября. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Председателем конкурсной комиссии назначен вице-губернатор края Игорь Чагаев. Заместитель председателя в комитете - спикер городской Думы Вера Галушко, секретарь - начальник управления кадровой политики и муниципальной службы администрации города Виктор Тушев. Документы от кандидатов на пост мэра краевой столицы будут принимать с 4 по 29 октября.

На заседаниях конкурсная комиссия изберет предложенные кандидатуры – не менее двух. Мэр, с свою очередь, будет избран из двух кандидатов в ходе тайного голосования краснодарских депутатов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что Евгений Первышов официально сложил полномочия мэра Краснодара в связи с переходом в Госдуму. Временно исполняющим обязанности назначен первый заместитель Евгений Наумов.