Заберет семь белых рубашек и любовь в городу: Евгений Первышов рассказал, почему не отвезет семью в Москву

Евгений Первышов провел прощальную пресс-конференцию для журналистов. Фото: администрация Краснодара

Глава Краснодара Евгений Первышов уходит в Госдуму. На прошедших выборах за него проголосовали больше 50 процентов избирателей. А 23 сентября депутаты города рассмотрят заявление Первышова об отставке. Перед тем, как собрать вещи, Евгений Первышов провел прощальную пресс-конференцию с журналистами городских СМИ, на которой рассказал о проектах, которыми гордится, о проблемах города, о семье и о том, кто будет исполнять обязанности мэра, пока депутаты города не выберут нового.

Появился перед журналистами мэр в темном костюме и смелом галстуке в мелкий горошек.Такие глава города носил очень редко. Предпочитал либо галстуки однотонные, либо в ромбик. Видимо, решил позволить себе немного смелости в образе чиновника перед уходом с поста главы.

Но журналистов больше интересовал не образ Первышова, а насущные вопросы. Один из них - кто же займет кресло мэра?

- По закону, когда мэр уходит, исполняет обязанности его первый заместитель, - объяснил Евгений Первышов. – У меня это был Евгений Наумов. Он пока и будет заниматься работой главы, с приставкой ио. А уже потом пройдет конкурс, все желающие смогут в нем поучаствовать. Если вы помните, несколько лет назад меня на должность мэра Краснодара порекомендовал наш губернатор Вениамин Кондратьев. Возможно, что и в этот раз глава Кубани представит своего человека. А уже потом депутаты Гордумы на сессии выберут самого достойного из представленного списка.

Когда это будет – пока не ясно. Но растянется точно на несколько месяцев. Вполне возможно, что новый мэр у города появится уже к Новому году. А, может, эта процедура и затянется до 2022-го.

Евгений Первышов рассказал на своей последней пресс-конференции в качестве мэра города о бюджете Краснодара.

Евгений Первышов на встрече с журналистами. Фото: администрация Краснодара

- В 2016 году долги города составляли порядка 9 млрд руб. — это были коммерческие кредиты. 3,5 млрд руб. — кредиторская задолженность. И на сегодняшний день этой кредиторской задолженности у нас нет, - пояснил Первышов. - Если на обслуживание долга по кредитам мы закладывали порядка 1 млрд руб., то сегодня обслуживание коммерческого долга мы снизили до 270 млн руб. Мы кратно сократили свои долговые обязательства. И уверенно завершим и текущий год. Поступления идут достаточно хорошие. Все обязательства перед организациями, которые оказывают нам услуги, мы обязательно выполним.

В Краснодаре может появиться экодеревня

В парке «Солнечный остров» при Евгении Первышове начали сносить ларьки и некоторые аттракционы. Как выяснилось после многочисленных проверок, многие были построены тут с нарушениями, да и срок аренды давно закончился. Пока что дальнейшая судьба неизвестна, а вот что будет на Большом Острове, который занимает почти 200 га земли, и который находится рядом с парком, Евгений Первышов рассказал.

- По Большому Острову предлагаются разные варианты. Но у меня была своя идея, буду ее предлагать жителям города. Думаю, пройдет рейтинговое голосование, по результатам которого будет принято окончательное решение. Мое предложение - сделать тут экодеревню. С учетом того, что Краснодар — это Екатеринодар, это история казачества, создание проекта не по типу Атамани, которая больше туристическая, а скорее экодеревни на большой замкнутой территории. Там можно воссоздать полный быт казачества.

По словам Первышова, в экодревню можно было бы водить экскурсии, и не только для школьников.

О проекте «Семь улиц»

Откровенно рассказал Евгений Первышов и о том, как работал с краевой властью. Например, губернатор Краснодарского края раскритиковал проект «Семь улиц», который активно поддерживает Первышов.

- Глава Кубани рекомендовал отправить проект на доработку, - объяснил Первышов. – Я же за этот проект. Мы видим сегодня, что улица Красная уже не вмещает всех желающих прогуливаться и, конечно, учитывая охранные обязательства исторического поселения, надо эту ситуацию использовать. Я сторонник этого проекта. И все-таки, используя свои возможности, буду стараться его продвигать — может, с какими-то корректировками.

Затронул мэр и самые важные для города проекты - строительство школ, детских садов, благоустройство Краснодара. В городе активно строятся новые соцобъекты - за 5 лет, которые Первышов был у руля, появились 16 школ. А еще при нем в муниципальную собственность вернули порядка 400 га земли, город перестал самовольно застраиваться, появились новые зеленые зоны, о которых так просили жители.

В Москву Евгений Первышов переедет, как только «Единая Россия» официально озвучит фамилии избранных депутатов. Но только в столицу поедет один, без семьи. Он хоть официально и не женат, у него есть гражданская супруга и четверо детей.

- Семья не планирует переезжать в Москву. Сейчас идет учебный процесс, четверо детей: кто в школе, кто в колледже, - неудобно. Да и климат в Краснодаре лучше. Просто сорваться и уехать, это невозможно, - сказал Евгений Первышов. - С собой в Москву заберу свой telegram-канал, который продолжу вести уже в качестве депутата Госдумы, 7 белых рубашек и любовь к городу.

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