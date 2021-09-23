Евгений Первышов покинет пост мэра Краснодара вечером 23 сентября

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Утром 23 сентября Евгений Первышов провел последний пресс-брифинг в качестве главы города Краснодара. Его избрали депутатом Госдумы восьмого созыва по 46 одномандатному избирательному округу. В связи с этим Первышов досрочно уйдет в отставку.

- Я уже написал заявление в адрес гордумы Краснодара о сложении с себя полномочий. Заседание пройдет сегодня в пять часов вечера, - сказал Первышов.

Исходя из этого, уже можно сказать, что вечером 23 сентября Евгений Первышов покинет пост мэра Краснодара. Исполнять обязанности будет его первый заместитель – Евгений Наумов.

После этого в администрации объявят конкурс, после которого комиссия представит депутатам не менее двух кандидатур на должность главы города. Этот процесс может затянуться на пару месяцев, перед тем как городу представят нового мэра.