О начале отопительного сезона рассказали в администрации Краснодара

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В администрации Краснодара рассказали о начале отопительного сезона. Подача тепла начнется, когда температура опустится до 8 градусов тепла.

Начало отопительного сезона для соцучреждений и домов зависит от постановления мэрии. В настоящее время документ обрабатывается.

- Руководители учреждений и управляющие компании домов подают заявки на отопление. Если запрос не подан, тепло в помещения поступит после 5 дней снижения температуры до 8 градусов тепла, - прокомментировали в департаменте городского хозяйства и ТЭК.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Краснодаре к отопительному сезону готовы на 98%. В городе проверены сети в 4403 многоэтажках, подключенных к центральному отоплению.