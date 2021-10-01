Победителя определят читатели «Комсомолки».

За фото дарим путешествие в Ялту! Нет, это не шутка! Такой приз для участников конкурса «Мой отпуск - 2021» приготовил наш генеральный партнер «Красавит».

Кроме того, девушке, которой достанется номинация «Краса курортов 2021 года», ждут подарки от компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

Шикарные призы предоставляет генеральный партнер конкурса «Красавит».

Сбор фотографий продолжается. По многочисленным запросам мы продлили его еще на неделю.

ВАЖНО!

Условия для участия очень просты. Нужно лишь загрузить свой снимок в специальную форму и указать Ф.И.О., город проживания, а также контакты для обратной связи. Ждем ваших заявок по ссылке.

Кроме того, свои фотографии можно отправить на электронную почту: yana.stepanova@phkp.ru. Не забудьте указать свои Ф.И.О., а также контактный номер телефона.