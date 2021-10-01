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Конкурсы и тесты1 октября 2021 15:42

За фото дарим путешествие в Ялту

«Комсомолка» продолжает собирать снимки на конкурс «Мой отпуск - 2021»
Евгения СОРОКА
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Победителя определят читатели «Комсомолки».

Победителя определят читатели «Комсомолки».

За фото дарим путешествие в Ялту! Нет, это не шутка! Такой приз для участников конкурса «Мой отпуск - 2021» приготовил наш генеральный партнер «Красавит».

Кроме того, девушке, которой достанется номинация «Краса курортов 2021 года», ждут подарки от компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.

Шикарные призы предоставляет генеральный партнер конкурса «Красавит».

Шикарные призы предоставляет генеральный партнер конкурса «Красавит».

Сбор фотографий продолжается. По многочисленным запросам мы продлили его еще на неделю.

ВАЖНО!

Условия для участия очень просты. Нужно лишь загрузить свой снимок в специальную форму и указать Ф.И.О., город проживания, а также контакты для обратной связи. Ждем ваших заявок по ссылке.

Кроме того, свои фотографии можно отправить на электронную почту: yana.stepanova@phkp.ru. Не забудьте указать свои Ф.И.О., а также контактный номер телефона.