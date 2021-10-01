Жители и гости Кубани с 1 октября по 1 мая могут получить скидку на оздоровительные туры

Фото: пресс-служба администрации региона

Программа «Южная здравница» стартовала на Кубани. Жители и гости региона с 1 октября по 1 мая могут получить скидку на оздоровительные туры. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- 22 санатория участвуют в программе «Южная здравница». Оздоровительные туры в организациях рассчитаны на период от 2-ух суток до 3-ех недель, а скидка составляет от 5% до 20%, - отметили в региональном министерстве туризма. На сайте ведомства размещена информация о здравницах, участвующих в программе.

Чтобы отдохнуть в оздоровительных учреждениях на курортах края, необходимо предоставить сертификат о вакцинации от COVID-19 либо справку о перенесенной болезни в течение последних 6 месяцев. Вместо сертификата можно предоставить медотвод от прививки и ПЦР-тест, полученный за 3 дня до заселения или ПЦР-тест и согласие на вакцинацию.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что более 350 тысяч детей отдохнули летом в Краснодарском крае. До конца года на Кубани планируют принять еще 50 тысяч ребят. Стоит отметить, что детям до 14 лет предоставление документов не требуется.