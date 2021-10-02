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Общество2 октября 2021 8:00

Погода в Краснодаре 2 октября 2021: будет холодно, но без осадков

Погода в Краснодаре 2 октября 2021 будет холодной и ветреной
Юлия ЧУБАКОВА
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В регион пришла настоящая осень

В регион пришла настоящая осень

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Узнали, какой будет погода в Краснодаре 2 октября.

В регионе объявлено очередное штормовое предупреждение. Однако краевую столицу мощные ливни миновали. Так, в субботу, 2 октября, в Краснодаре будет ветрено, но без осадков.. Температура воздуха достигнет +13-15 градусов.

- В Краснодаре 2 октября ожидается переменная облачность. Ветер восточный и северо-восточный 6-11 м/с, днем порывы достигнут 13 м/с, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ночью столбики термометров опустятся до + 11 градусов. Осадков также не ожидается.

А вот побережье снова окажется во власти непогоды. Там ожидаются залповые ливни. В некоторых районах возможно формирование смерчей.