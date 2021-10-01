Штормовое предупреждение объявили на Кубани

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На Кубани объявлено штормовое предупреждение. На территории региона с 1 по 2 октября ожидаются сильные дожди с грозой, градом и шквалистый ветер до 20-23 метров в секунду. Об ухудшении погоды сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

А в районе от Анапы до Магри сохраняется риск формирования смерчей. Жителе призывают быть бдительнее и по возможности оставаться дома.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске бушует первый осенний норд-ост. Из-за ветра на участке трассы Геленджик-Новороссийск устанавливали ограничение движения для грузовиков, которое накануне отменили. А от порывов ветра на трассе сдуло "газель".