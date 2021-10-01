Бора новороссийская: почему начался и когда закончится сильнейший ураган в Краснодарском крае

Норд-ост в Новороссийске. Фото: instagram.com/segablacksea/

Краснодарский край обычно славится своим теплым и солнечным сентябрем. Но только не в этом году. Температура воздуха - словно кардиограмма погоды: то вверх, то вниз. Хуже, когда такое аномальное похолодание приносит с собой сразу серию опасных метеоявлений.

С утра, 1 октября, по дороге Новороссийск-Геленджик дорожникам пришлось ограничить движение грузового транспорта из-за сильнейшего северо-восточного ветра. Его еще называют норд-остом. Но специалистам оно известно, как новороссийская бора.

- Такое явление характерно для этих мест. Из-за низкого давления воздух в горах буквально падает вниз, образуя сильнейшие порывы ледяного ветра, - пояснил "КП" - Кубань" Александр Синенков, ведущий специалист центра погоды “Фобос”. - Холодный и сухой северо-восточный степной ветер, внезапный и резко порывистый. И этот обвал холодного воздуха с гор усиливается из-за особенностей рельефа.

Его отголоски, по словам ученого, докатились до многих населенных пунктов на Кубани, включая Краснодар и даже Сочи. На побережье обещают формирование смерчей.

К счастью, такие явления обычно кратковременны. И уже через сутки после его начала ветер ослабеет.

- Конечно, долгосрочных прогнозов мы делать не беремся. Необходимо в этот момент присутствовать на местности, изучать тонкости. Но у всех метеоявлений есть свои "симптомы". Есть вероятность, что ветер стихнет в ближайшие часы, - уточнил специалист центра погоды.

Напомним, прогноз погоды в Краснодаре на зиму 2021-2022 обещает обойтись без сюрпризов. Во всяком случае серьезных отклонений от климатических норм не ожидается. То есть зима будет теплой.