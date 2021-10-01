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Общество1 октября 2021 13:47

Движение для грузовиков на участке трассы Геленджик-Новороссийск вновь разрешено

Накануне здесь ограничили проезд из-за сильного ветра
Светлана ОВДЕЙ
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Водителей просят быть бдительными на дорогах из-за непогоды Фото: @gibdd_nvrsk

Водителей просят быть бдительными на дорогах из-за непогоды Фото: @gibdd_nvrsk

Движение грузовиков на участке трассы М4-"Дон" Геленджик-Новороссийск с 1516 по 1537 километры вновь восстановлено. Накануне здесь ограничили проезд для большегрузов из-за сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Для работы на трассе ранее распределили 6 сотрудников ДПС, а проезд был запрещен и для малого грузового транспорта с большой парусностью. А для машин организовали специальную стоянку.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Новороссийске бушует первый осенний Норд-ост. По прогнозам, ветер ожидается до конца дня, 1 октября.