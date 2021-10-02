Эко-праздник организовал Краснодарский застройщик в честь выдачи ключей

В теплый осенний день каждый гость праздника нашел занятие по душе. И дети, и взрослые участвовали в мастер-классах по изготовлению арома-саше, декоративных украшений из природных материалов играли в дженгу и катались на гироскутерах; делали аквагрим и тату; танцевали под песни молодежной кавер-группы; угощались сладкой ватой, попкорном, ароматным кофе и чаем.

Ключи от трех домов семейного квартала «Белые Росы», который находится в одном из самых экологичных районов Краснодарского края – ст. Динской, получат счастливые обладатели 430 квартир.

Они лично смогут оценить все плюсы комфортного проживания: детские площадки, современные спортивные тренажеры, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадку, мангальную зону, большую парковку, вынесенную за территорию дворов