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Общество2 октября 2021 16:52

Эко-праздник организовал краснодарский застройщик в честь выдачи ключей

Большой семейный праздник в честь открытия трех домов в ЖК «Белые Росы» и передачи ключей собственникам организовала компания «ЮгСтройИмпериал» для жителей и гостей комплекс
Источник:kp.ru
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Эко-праздник организовал Краснодарский застройщик в честь выдачи ключей

Эко-праздник организовал Краснодарский застройщик в честь выдачи ключей

В теплый осенний день каждый гость праздника нашел занятие по душе. И дети, и взрослые участвовали в мастер-классах по изготовлению арома-саше, декоративных украшений из природных материалов играли в дженгу и катались на гироскутерах; делали аквагрим и тату; танцевали под песни молодежной кавер-группы; угощались сладкой ватой, попкорном, ароматным кофе и чаем.

Ключи от трех домов семейного квартала «Белые Росы», который находится в одном из самых экологичных районов Краснодарского края – ст. Динской, получат счастливые обладатели 430 квартир.

Они лично смогут оценить все плюсы комфортного проживания: детские площадки, современные спортивные тренажеры, теннисный корт, баскетбольную и волейбольную площадку, мангальную зону, большую парковку, вынесенную за территорию дворов