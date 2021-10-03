Фото: сайт администрации Краснодарского края

В Сочи состоится финальный этап конкурса «Воспитатель года России». Он продлится с 4 по 8 октября.

Отмечается, что участие в конкурсе приняли свыше 40 тысяч воспитателей со всей России. Краснодарский край в финале конкурса представит Лариса Исакова, которая выиграла региональный этап. Она работает воспитателем в сочинском детском саду №140.

В ходе очных туров, которые пройдут уже на курорте, претенденты на звание лучшего воспитателя страны смоделируют проведение детского мероприятия, расскажут о своих педагогических находках, а также поучаствуют в ток-шоу и мастерской педагога.

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