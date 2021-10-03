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Происшествия3 октября 2021 21:31

Видео крупного пожара в Анапе

Здесь загорелось одноэтажное строение
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Крупный пожар разгорелся в воскресенье, 3 октября, в Анапе. На курорте вспыхнуло одноэтажное строение на улице Омелькова.

По предварительной информации, здесь загорелись складские помещения. Общая площадь пожара составила 480 кв.м.

На месте возгорания развернут оперативный штаб. С огнем РСЧС 45 человек личного состава, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека личного состава, 11 единиц техники.

Крупный пожар вспыхнул в Анапе Видео: соцсети

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Крупный пожар вспыхнул в Анапе

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