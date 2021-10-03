Видео крупного пожара в Анапе

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Крупный пожар разгорелся в воскресенье, 3 октября, в Анапе. На курорте вспыхнуло одноэтажное строение на улице Омелькова.
По предварительной информации, здесь загорелись складские помещения. Общая площадь пожара составила 480 кв.м.
На месте возгорания развернут оперативный штаб. С огнем РСЧС 45 человек личного состава, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека личного состава, 11 единиц техники.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупный пожар вспыхнул в Анапе
Здесь горит одноэтажное здание (подробнее).