Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю
Крупный пожар на складах в Анапе локализовали. Площадь возгорания составляла 600 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Отмечается, что на курорте вспыхнуло одноэтажное строение. По предварительной информации, речь шла о складских посещениях на улице Омелькова.
Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 480 кв.м. Позже стало известно, что она увеличилась на 120 кв.м.
Сейчас на месте пожара развернут оперативный штаб. Борьбу с огнем продолжают от РСЧС 45 человек личного состава, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека личного состава, 11 единиц техники.