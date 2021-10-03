Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Крупный пожар на складах в Анапе локализовали. Площадь возгорания составляла 600 кв.м. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Отмечается, что на курорте вспыхнуло одноэтажное строение. По предварительной информации, речь шла о складских посещениях на улице Омелькова.

Изначально сообщалось, что площадь возгорания составила 480 кв.м. Позже стало известно, что она увеличилась на 120 кв.м.

Сейчас на месте пожара развернут оперативный штаб. Борьбу с огнем продолжают от РСЧС 45 человек личного состава, 16 единиц техники, в том числе от МЧС России 34 человека личного состава, 11 единиц техники.