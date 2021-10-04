Житель Лабинского района Кубани предстанет перед судом за два убийства, кражу и поджог

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Уголовное дело жителя Лабинского района Кубани отправили для рассмотрения в суд. 44-летнего местного жителя обвиняют в убийстве двух человек, краже и поджоге. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в ноябре 2020 года мужчина вместе с 73-летним знакомым украли три канистры с бензином, телефон и магнитофон из гаража одного из жителей станицы Вознесенской. После воровства совершившие преступление решили выпить. Во время этого между мужчинами возник конфликт, который завершился убийством: один из оппонентов схватил нож и ударил хозяина дома, а затем «добил» его топором. После этого мужчина совершил то же самое с сожительницей погибшего подельника. А чтобы скрыть преступление, обвиняемый поджог дом с телами и скрылся.

- Мужчина, совершивший преступления по нескольким статьям, в течение непродолжительного времени был задержан. Сейчас он находится в заключении под стражей, а вину полностью признал. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения и вынесения приговора, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по краю.