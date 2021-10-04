Мост в Туапсинском районе, поврежденный дождями, восстановили

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В Туапсинском районе Кубани отремонтировали поврежденный мост. Конструкцию размыло обильными дождями, прошедшими этим летом в крае. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

- Пострадавший мост отремонтирован, он открыт для движения автомобилей и пешеходов. В ходе работ заменены опоры и ограждение, забетонирован фундамент, проведены работы по укреплению берега, - прокомментировали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Напомним, мост, что находится в селе Полковничье, размыло в июле текущего года из-за подъема воды в реке Каменистой. Единственную дорогу в населенный пункт из-за аварийной ситуации тогда перекрыли. В связи с жалобами жителей губернатор края поручил ускорить ремонтные работы на переправе.