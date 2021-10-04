В Сочи откроют 175 участков для переписи населения

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В Сочи для переписи населения откроют 175 пунктов. Шесть из них заработает в офисах МФЦ. Вопрос организации переписи населения обсудили накануне на рабочем совещании под председательством Алексея Копайгородского.

- В городе отработан механизм, функционируют рабочие группы. Переписчики дойдут до каждого жителя. Важна итоговая цифра: от нее зависят бюджет города и программы строительства соцобъектов, коммуникаций, транспорта, что позволит улучшать качество жизни населения всего Сочи, – отметил глава города.

Пункты переписи населения оснащены оборудованием, мебелью, помещениями для бланков. Контролеры участков занимаются предварительной проверкой. В частности, уточняются адреса и построенных, и снесенных домов, проводится консультирование жителей по участию в переписи на портале "Госуслуги".

В переписи населения задействуют и волонтеров. Так, 260 жителей будут консультировать население о способах участия и возникающих вопросах.

Напомним, всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября. На Кубани уже подготовили 1,8 тысячи участков.