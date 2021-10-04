Министр здравоохранения Кубани поздравил врачей с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба администрации региона

Министр здравоохранения Кубани Евгений Филиппов поздравил врачей с профессиональным праздником. Ежегодный день медицинского работника отмечают в первый понедельник октября.

- Все, кто связан со здравоохранением Кубани, с честью несут свое высокое звание, делают все возможное и невозможное для того, чтобы сберечь здоровье жителей края. Пусть в ваших сердцах живет любовь и чувство сопричастности к величайшему делу на земле: рождению и сохранению жизни. Врач – это тяжелая, ответственная и важная профессия, на медиков приходится большая нагрузка, - отметил Евгений Филиппов в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

В кубанских учреждениях здравоохранения на сегодняшний день работает около 99 тыс. человек, из которых 18,2 тысячи - врачи и 37,7 тысячи - средний медицинский персонал.